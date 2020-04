Einbruch: Unbekannter fährt in Gladbeck Auto aus Werkstatt

Ein Unbekannter ist in Gladbeck in eine Autowerkstatt eingebrochen.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Freitag gegen 2 Uhr in das Büro einer Autowerkstatt an der Voßstraße eingebrochen, er nahm sich einen Autoschlüssel und fuhr einen Wagen aus der Werkstatt. Dabei wurde das Auto erheblich beschädigt, so die Polizei.

Der Täter flüchtete schließlich zu Fuß in Richtung der Straße Zum Brink. Ein Zeuge beobachtete den Unbekannten, der schwarz gekleidet war. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0800/2361111.