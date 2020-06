Einbruch: Unbekannte stehlen Geld aus Einfamilienhaus

Unbekannte sind in Gladbeck in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Steinstraße in Gladbeck eingebrochen. Sie durchsuchten Schränke und stahlen Geld.

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Steinstraße eingebrochen. Sie kamen über eine Terrassentür ins Haus, so die Polizei. Anschließend öffneten und durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke in den Räumen.

Die Unbekannten stahlen Geld und flüchteten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.