Polizeibericht Einbruch in Wohnung im Gladbecker Stadtsüden

Gladbeck. Unbekannte Täter hebelten eine Wohnungstür auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

An der Marienstraße im Gladbecker Stadtteil Brauck sind Unbekannte am Donnerstagabend in eine Wohnung eingebrochen.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Wie die Polizei weiter mitteilt haben die Täter eine Tür aufgehebelt und sich Zutritt in die Wohnung zu verschaffen. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Zeugen können sich bei der Polizei melden

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.