Unbekannte Täter sind Dienstag in Gladbeck in ein Reihenendhaus an der Mozartstraße eingedrungen (Symbolbild).

Polizei-Ermittlung Einbruch in Wohnhaus in Gladbeck - Täter flüchten ohne Beute

Gladbeck. Durch ein eingeschlagenes Badezimmerfenster haben sich Einbrecher Zugang zu einem Reihenhaus in Zweckel verschafft. Die Ermittlungen dauern an.

Einbrecher sind am Dienstag in ein Reihenendhaus an der Mozartstraße in Gladbeck eingedrungen.

Die Täter durchsuchten alle Räume und Schränke

Laut Polizei geschah die Tat irgendwann in der Zeit zwischen 4 Uhr in der Früh und 13.30 Uhr mittags. Die unbekannten Täter hatten die Scheibe des Badezimmerfensters eingeschlagen und sich so Zugang zum Haus verschafft. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume und Schränke. Nach ersten Ermittlungen der Kripo flüchteten sie dann aber ohne Beute.

Hinweise zu diesem Fall nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.