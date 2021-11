Unbekannte sind am Wochenende in Gladbeck in den Lagerraum eines Vereinsheims eingedrungen.

Polizeiermittlung Einbruch in Vereinsheim in Gladbeck: Täter stehlen Benzin

Gladbeck. Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in Gladbeck. Unbekannte Täter sind am Wochenende in den Lagerraum eines Vereinsheims eingebrochen.

Diebe sind am Wochenende in Gladbeck-Zweckel in ein Vereinsheim an der Sellerbeckstraße eingedrungen.

Der Versuch der Täter, eine Scheibe einzuwerfen, misslang

Laut Polizei ereignete sich die Tat irgendwann in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag. Zunächst hatten die Unbekannten wohl versucht, eine Scheibe einzuwerfen. Das misslang. Darauf hin brachen sie die Schuppentür zu einem Lagerraum auf und nahmen von dort mehrere Kanister mit Super-Benzin mit. Anschließend ergriffen die Einbrecher mit ihrer Beute die Flucht. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800/2361 111 entgegen.

