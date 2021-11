Einbruch in Testzentrum – Betreiber ergreift Maßnahmen

Unbekannte Täter sind in die Corona-Teststelle auf dem Festplatz in Gladbeck eingedrungen. In dem Container richteten sie erheblichen Schaden an.

Gladbeck. Unbekannte sind in das Testzentrum auf dem Festplatz in Gladbeck eingebrochen. Sie richteten erheblichen Schaden an. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind in das Corona-Testzentrum auf dem Festplatz an der Horster Straße in Gladbeck eingedrungen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch irgendwann in der Zeit von Montag, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr.

Als Ersatz wurde auf dem Festplatz ein mobiler Anhänger für die Tests aufgestellt

Laut Betreiber des Testzentrums, der Firma TestCov, richteten die Einbrecher in dem Container erheblichen Schaden an. Damit das Testen trotzdem weitergehen konnte, wurde auf dem Festplatz Dienstagmorgen ersatzweise ein mobiler Anhänger aufgebaut. Die Einbrecher erbeuteten Geld, mehrere Test-Kits und diverse Pakete Einmalhandschuhe. Zudem entleerten sie im Innenraum des Containers einen Feuerlöscher, bevor sie sich mit ihrer Beute aus dem Staub machten.

Besonders ärgerlich: Ähnliche Vorfälle haben sich in den vergangenen Tagen bereits an zwei weiteren Teststellen des Unternehmens im Ruhrgebiet ereignet, so Teststellenbetreiber Patrick Schürhoff. Nun werde man entsprechende Maßnahmen ergreifen. So werden alle teuren Gegenstände und vor allem auch das Testmaterial ab sofort jeden Abend ausgeräumt und über Nacht an einer anderen Stelle gelagert. Schürhoff: „Ein Einbruch lohnt sich also nicht mehr!“

Bis die Schäden an dem Container behoben sind, bleibt der Anhänger auf dem Festplatz stehen. Das Testen, so Schürhoff, laufe also jeden Morgen ab 7 Uhr ganz normal weiter.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.

