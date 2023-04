Einbruch in Schultendorf: Polizei fahndet nach zwei Männern

Gladbeck. Zwei Männer sollen im Dezember versucht haben, in ein Haus in Gladbeck-Schultendorf einzubrechen. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach ihnen.

Die Polizei fahndet nun nach zwei Männern, die im Dezember in eine Doppelhaushälfte in Gladbeck einbrechen wollten. Nach Angaben der Polizei hatten sie am Mittag des 12. Dezember erfolglos versucht, in ein Haus an der Scholtwiese in Gladbeck-Schultendorf zu gelangen.

Zunächst seien die beiden Unbekannten über einen Gartenzaun auf das Grundstück geklettert. Dort hätten sie versucht, ein Fenster im Untergeschoss aufzuhebeln. Als ein Alarm ertönte, seien die Männer geflüchtet. Eine Überwachungskamera habe die beiden erfasst.

Polizei fahndet mit Fotos nach Verdächtigen

Die Polizei sucht zwei Männer, die im Dezember in eine Wohnung in Gladbeck-Schultendorf einbrechen wollten. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die Verdächtigen. Foto: Polizei

Beide Männer seien schlank und hätten blaue Jeans sowie schwarze Oberbekleidung getragen, beschreibt die Polizei. Ein Verdächtiger habe eine Basecap getragen, der andere einen schwarzen Mund-Nasenschutz und eine dunkle Wollmütze.

Einer der Täter habe eine Basecap getragen, wie die Polizei beschreibt. Foto: Polizei

Die bisherige Spurensuche der Polizei habe keine weiteren Hinweise zu den Tatverdächtigen geliefert. Deswegen habe ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung genehmigt, sagt Polizei-Sprecher Andreas Lesch.

>> Wer Hinweise zur Tat hat, soll sich telefonisch unter 0800 2361 111 bei der Polizei melden.

