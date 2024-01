Kriminalität Einbruch in Schule in Gladbeck: Polizei sucht Zeugen

Gladbeck Unbekannte sind in den Lagerraum in einer Schule am Kortenkamp eingedrungen. Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Unbekannte sind am späten Freitagnachmittag in den Lagerraum einer Schule am Kortenkamp in Gladbeck-Brauck eingedrungen. Laut Mitteilung der Polizei wird noch ermittelt, wie die Einbrecher in das Schulgebäude gelangt sind.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sie aber gezielt den Lagerraum aufgesucht haben, in dem Elektrogeräte aufbewahrt werden. Um dort hineinzugelangen, haben die unbekannten Täter eine Scheibe eingeschlagen. Nach ersten Informationen wurde aber nichts gestohlen, so die Polizei weiter. Die Unbekannten machten sich ohne Beute wieder aus dem Staub.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, vor allem zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0800/2361 111 zu melden.

