Kriminalität Einbruch in Haus in Gladbeck: Schmuck und Geld gestohlen

Gladbeck Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch. Unbekannte sind Donnerstag in ein Haus an der Holthauser Straße eingedrungen.

Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag in ein Haus an der Holthauser Straße in Gladbeck eingedrungen. Laut Mitteilung der Polizei hatten sie mit einer Gartenfigur eine Scheibe an der Terrassentür des Wohnhauses eingeworfen und sich so Einlass verschafft.

Im Haus durchsuchten sie dann einen Großteil der Räume. Die Einbrecher stahlen Schmuck und Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

