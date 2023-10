Einbruch in Gladbecker Getränkemarkt: Zeugen gesucht

Gladbeck. Zwei unbekannte Täter haben in einem Gladbecker Getränkemarkt Zigaretten erbeutet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Auf der Straße Krusenkamp in Gladbeck sind unbekannte Täter in einen Getränkemarkt eingebrochen. Sie erbeuteten dabei diverse Zigarettenpackungen, so die Polizei. Demnach ereignete die Tat zwischen Mittwochabend 23.50 Uhr und 0.50 Uhr am Donnerstag. Auf einer Überwachungskamera sind zwei Täter zu sehen, beide tragen Masken. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Angaben zu Tatverdächtigen machen kann, der wird gebeten, sich bei telefonisch unter 0800 23 61 11 1 bei der Polizei zu melden.

