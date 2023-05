Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus in Gladbeck sucht die Polizei mit einem Fahndungsbild nach einem der beiden Täter.

Fahndung Einbruch in Gladbeck: Täter beim Klingeln an der Tür gefilmt

Gladbeck. Die Polizei sucht zwei Diebe. Sie haben bei einem Einbruch viel Geld und Schmuck erbeutet. Von einem der Täter gibt es ein Fahndungsfoto.

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Helmutstraße in Gladbeck sucht die Polizei mit einem Foto nach einem der beiden Tatverdächtigen.

Die Tat hat sich sich bereits am 4. November 2022 ereignet. Zwei Unbekannte hatten die Terrassentür des Hauses aufgehebelt und sich so Einlass in die Räume verschafft. Die Täter durchsuchten das Haus und erbeuteten Schmuck und Geld in „nicht unerheblicher Menge“, so die Polizei. Zum Tatzeitpunkt war niemand zuhause.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Pech für die Einbrecher: Eine Nachbarin hatte beobachtet, wie die Unbekannten über die Gartenmauer des Hauses geklettert sind. Zudem wurde einer der beiden Täter von einer Überwachungskamera erfasst, als er im Vorfeld des Einbruchs an der Haustür geklingelt hatte. Der Mann trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose mit rötlichen Streifen oder Reißverschlüssen. Er ist schlank, hat dunkle Haare und dunkle Augen.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Bislang konnte die Identität der Männer noch nicht geklärt werden. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort machen, wird gebeten sich unter 0800 2361 111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie auch

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck