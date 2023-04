Blick auf den Ascheplatz von Wacker Gladbeck an der Burgstraße neben dem Stadion.

Polizeibericht Einbruch in frisch renoviertes Vereinsheim in Gladbeck

Gladbeck. Die Polizei sucht Zeugen. In das Vereinsheim von Wacker Gladbeck ist eingebrochen worden. Die Täter entkamen mit Beute.

Bislang unbekannte Täter sind in das Vereinsheim eines Fußballvereinsin Gladbeck eingebrochen. Die Räumlichkeiten waren gerade erst frisch renoviert worden.

Wie die Polizei berichtet, erfolgte die Tat an der Burgstraße in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen. Die Täter schlugen eine Scheibe am Vereinsgebäude ein, um eindringen zu können, und durchsuchten dann zwei Büroräume.

Die Täter konnten mit Bargeld entkommen

Das frisch renovierte Vereinsheim des Fußballvereins Wacker Gladbeck 1920 e.V. war erst am 25. März 2023 wiedereröffnet worden (Archivbild). Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Anschließend gingen sie weiter in das Vereinslokal im Erdgeschoss. Dort brachen sie noch eine (leere) Kasse auf und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

