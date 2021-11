In eine Wohnung in Gladbeck ist eingebrochen worden (Symbolbild).

Polizeibericht Einbruch am Vormittag in Wohnung in Gladbeck

Gladbeck. Einbrecher durchsuchten eine Wohnung in Gladbeck. Sie konnten mit Beute entkommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu Tat.

In die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Gladbeck sind Einbrecher eingedrungen. Die Tat ereignete sich am Vormittag. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Einbruch ereignete sich in einem Wohnhaus an der Konrad-Adenauer-Allee am Dienstag, 9. November, zwischen 10.35 und 12.50 Uhr. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür der Dachgeschosswohnung auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten.

Hinweise zur Tat oder den Tätern erbeten

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld, so die Polizei. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

