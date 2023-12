Blaulicht Einbruch am 2. Weihnachtstag in Gladbeck: Zeugen gesucht

Gladbeck Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in Gladbeck eingebrochen, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind am Dienstag, 26. Dezember, zwischen 16:30 Uhr und 19:50 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Gladbecker Josefstraße eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie die Terrassentür auf. Die Wohnräume und Schränke wurden nach Beute durchsucht. Angaben zur möglichen Beute konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 23 61 11 1 entgegen.

