Polizei Einbruch: 36-Jähriger in Gladbeck auf frischer Tat ertappt

Gladbeck. Die Polizei hat einen 36-Jährigen nach einem Einbruchsversuch in Gladbeck festgenommen. Der Mann wollte in eine Arztpraxis einsteigen.

Die Polizei hat am Mittwoch (19. Juli) in Gladbeck einen 36-Jährigen nach einem versuchten Einbruch festgenommen. Tatort: eine Arztpraxis an der Rentforter Straße. Der Mann ist nach Angaben der Polizei ohne festen Wohnsitz.

Der 36-Jährige versuchte laut Bericht gegen 20.20 Uhr in eine Arztpraxis an der Rentforter Straße einzubrechen. Ein Anwohner konnte den Mann dabei beobachten, wie er zunächst ein Rollo hochschob und dann versuchte die Fensterscheibe mit einem Stein einzuschlagen. Der Zeuge informierte die Polizei, die den Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen konnten.

„Der Festgenommen steht ebenfalls im Verdacht für eine Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle verantwortlich zu sein, die gegen 20 Uhr an der Bottroper Straße begangen wurde“, heißt es im Polizeibericht.

Die von einem Zeugen benannte Personenbeschreibung stimmt insoweit mit der des Angetroffenen überein. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

