Einbrecher stehlen Weihnachtsgeschenke aus Haus in Gladbeck

Unbekannte sind in Gladbeck in ein Wohnhaus eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind Donnerstagnachmittag in Gladbeck in ein Haus an der Schwechater Straße eingebrochen. Dabei machten sie ungewöhnliche Beute.

Unbekannte haben aus einem Haus in Gladbeck Schmuck und einige Weihnachtsgeschenke gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren Unbekannte am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 18.10 Uhr in ein Haus an der Schwechater Straße eingebrochen.

Dazu hebelten sie Terrassentür auf und gelangten so ins Innere, so die Polizei weiter. Dort durchsuchten die Einbrecher schließlich mehrere Räume. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/ 2361111 entgegen.

