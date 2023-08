Einbrecher stehlen Kettensägen aus Gladbecker Gartenbetrieb

Die Polizei bittet nach einem Einbruch in einen Gladbecker Garten- und Landschaftsbaubetrieb um Hinweise.

Gladbeck. Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen in Gladbeck mehrere Arbeitsmaschinen aus einem Gartenbetrieb gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher haben in einem Gladbecker Garten- und Landschaftsbaubetrieb mehrere Kettensägen und andere Arbeitsmaschinen gestohlen. Wie die Polizei Recklinghausen mitteilt, kam es am frühen Mittwochmorgen (9. August) zwischen etwa 2 Uhr und 3.30 Uhr zu dem Einbruch an der Talstraße.

Unbekannte Täter zerstören Fensterscheiben und stehlen Arbeitsmaschinen

Auf einer Videoaufnahme seien drei Täter zu sehen, die nach bisherigen Erkenntnissen zwei Fensterscheiben im Bereich des Aufenthaltsraumes und des Toiletten- und Werkstattbereiches zerstörten. Anschließend erbeuteten die unbekannten Täter diverse Arbeitsmaschinen, wie Kettensägen und Freischneider. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch und den Tatverdächtigen geben können. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111 anzurufen.

