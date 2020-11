Bei einem Einbruch in einer Erdgeschosswohnung in Gladbeck stahlen die unbekannten Täter Bargeld.

Polizeiermittlung Einbrecher stehlen Geld aus einer Wohnung in Gladbeck

Gladbeck. Über die Terrassentür haben sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung an der Feldhauser Straße verschaffte. Sie stahlen Geld, entkamen unerkannt.

Unbekannte Täter sind in eine Erdgeschosswohnung eines Hauses auf der Feldhauser Straße in Gladbeck eingedrungen.

Laut Mitteilung der Polizei haben sich die Einbrecher über die Terrassentür Zugang zu der Wohnung verschafft. In der Wohnung durchsuchten sie alle Räume und stahlen Bargeld. Die Tat geschah irgendwann in der Zeit von Freitagmittag bis Montagvormittag. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800/2361 111 entgegen.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++