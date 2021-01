Einbrecher stehlen Geld aus einem Auto in Gladbeck

Unbekannte sind in Gladbeck über ein Mehrfamilienhaus in eine Garage eingebrochen und stahlen dort Geld aus einem Auto.

Gladbeck Über ein Mehrfamilienhaus an der Lambertistraße sind Unbekannte in eine Garage eingebrochen. Dort stahlen sie Geld aus einem Auto.

In der Nacht zu Samstag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der

Lambertistraße in Gladbeck eingebrochen. Von dort aus gelangten sie in eine Garage. Aus einem unverschlossenen silbernen Peugeot Partner stahlen die Täter Geld, so die Polizei.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

