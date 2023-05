Einbrecher stehlen Bienenfutterautomat an Gladbecker Kita

Gladbeck. Einbrecher machten in einer Gladbecker Kita ungewöhnliche Beute. Sie montierten einen Bienenfutterautomaten vom Zaun ab. Polizei sucht Zeugen.

Ungewöhnliche Beute machten Einbrecher an einer Kita an der Ringeldorfer Straße in Gladbeck. Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstag Morgen kam es an dem Kindergarten zu einem „schweren Diebstahl“, so die Polizei. Der Bienenfutterautomat, welcher am Zaun des Kindergartens befestigt war, wurde entwendet.

Hinweise auf die Täter liegen der Polizei nicht vor. In dem gestohlenen Automaten befanden sich Bargeld und Bienenfutterkapseln. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, unter: 0800 2361 111

