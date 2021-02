Die Polizei ermittelt in einem Einbruchsfall in Gladbeck. Tatort: die Brauckstraße.

Polizei Einbrecher schlagen in Gladbeck an der Brauckstraße zu

Gladbeck. Bisher Unbekannte warfen in Gladbeck eine Terrassentür ein, um sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Sie flüchteten.

Die Polizei ermittelt in einem Einbruchsfall an der Brauckstraße in Gladbeck. Laut Bericht ereignete sich die Tat am Donnerstag zur Tageszeit.

Demnach warfen bislang Unbekannte die Scheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Brauckstraße ein. Die Einbrecher griffen durch das entstandene Loch und konnten sich auf diese Weise Zutritt zu dem Gebäude verschaffen. Die Eindringlinge durchsuchten die Räume nach Beute.

Was die Täter mitgenommen haben, steht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht fest. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

