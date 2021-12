Einbrecher schieben Jalousie an einem Wohnhaus hoch

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruch (Symbolbild) in Gladbeck an der Alten Rennbahn aufgenommen.

Gladbeck. Um in ein Gladbecker Wohnhaus einzudringen, schoben Täter eine Jalousie hoch und knackten eine Terrassentür. Beute: Geld und Schmuck.

Unbekannte sind am Mittwoch in ein Wohnhaus an der Alten Radrennbahn in Gladbeck eingedrungen. Die Polizei gibt als Tatzeit zwischen 17.30 Uhr und 22.15 Uhr an.

Die Unbekannten erbeuteten Geld und Schmuck

Die Einbrecher schoben laut Bericht eine Jalousie hoch und hebelten die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Beute. Sie flüchteten mit Geld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

