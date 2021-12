Unbekannte Einbrecher (Symbolbild) drangen in Gladbeck in ein Wohnhaus ein und durchstöberten ein Schlafzimmer.

Polizei Einbrecher knacken in Gladbeck Schmuckschatullen

Gladbeck. Unbekannte brachen in Gladbeck eine Balkontür auf, um in eine Wohnung an der Paulstraße einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte sind in Gladbeck in ein Wohnhaus an der Paulstraße eingedrungen. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstagnachmittag.

Die Täter brachen laut Polizeibericht die Balkontür auf, um sich Zugang zu den Räumen zu verschaffen. Dann durchsuchten die Unbekannten das Schlafzimmer nach Diebesgut. Sie öffneten mehrere Schmuckschatullen und nahmen Geld mit.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/2361 111 melden.

