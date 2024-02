Bislang unbekannte Einbrecher hebelten in Gladbeck eine Balkontür auf (Symbolbild) und erbeuteten Geld.

Blaulicht Einbrecher in Gladbeck: Unbekannte kamen über den Balkon

Gladbeck Bislang Unbekannte sind in eine Wohnung an der Hansemannstraße eingedrungen. Sie erbeuteten Geld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte sind am Dienstag (13. Februar) frühabends in eine Wohnung in Gladbeck eingedrungen. Die Täter erbeuteten Geld und konnten unerkannt entkommen. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Die Einbrecher, so die Polizei, hebelten die Balkontür zu einer Hochparterre-Wohnung eines Hauses an der Hansemannstraße auf. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Beute und flüchteten mit Geld in eine unbekannte Richtung. Tatzeit: zwischen 17 Uhr und 18.45 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800/2361111 entgegen.

