Im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung wird eingebrochen. Die Polizei Recklinghausen gibt Tipps zum richtigen Verhalten. (Symbolbild)

Einbruch Einbrecher im Haus ertappt: Was Gladbecker dann tun sollten

Gladbeck. Was tun, wenn im eigenen Haus eingebrochen wird? Die Polizei Recklinghausen gibt Tipps, wie sich Gladbecker in so einem Fall verhalten sollten.

Es ist wohl eines der schrecklichsten Szenarien, die im eigenen Zuhause passieren können. Man ist alleine im Haus oder in der Wohnung und plötzlich sind da Geräusche. Schnell ist klar: Da sind Einbrecher. Doch was ist zu tun?

Einem Hausbewohner aus Gladbeck ist dieses Horror-Szenario erst kürzlich passiert – und das sogar am helllichten Tag. Es ist noch mal gut gegangen. Auf frischer Tat konnte der Gladbecker die zwei Einbrecher ertappen. Daraufhin flüchtete das unbekannte Duo.

In Bottrop ereignete sich vergangenen Samstag ein Wohnungseinbruch mit versuchter Tötung. Dort drangen nach Angaben der Polizei zwei maskierte Täter gewaltsam in die Wohnung eines 52-Jährigen und seiner 53-jährigen Partnerin ein und erbeuteten Bargeld. Der Wohnungsinhaber erlitt unter anderem eine Stichverletzung und wurde stationär im Krankenhaus behandelt. In Lebensgefahr schwebte er nicht. Auf Nachfrage der Redaktion gibt die Polizei Recklinghausen nun Tipps, wie man sich verhalten sollte, wenn Einbrecher im Haus sind.

Polizei Recklinghausen: Das ist zu tun, wenn Einbrecher im Haus sind

„In der Regel suchen die Täter keinen Kontakt zu den Hausbewohnern. Dementsprechend zielen sie nicht auf eine Konfrontation ab“, erklärt ein Polizeisprecher. Es sei daher wichtig, die Einbrecher nicht in Bedrängnis zu bringen. Sollte der Fluchtweg versperrt werden, könnten sie gewalttätig werden. Fühlen sich die Täter ertappt, würden sie im Normalfall schnell das Gebäude verlassen wollen, so der Sprecher.

Deswegen sei wichtig, auf sich aufmerksam zu machen, durch lautes Rufen oder durch das Einschalten von Licht. Wenn es möglich ist, sollten Betroffene das Haus verlassen und sich nicht selbst in Gefahr begeben, erklärt die Polizei.

Lesen Sie auch:Blaulicht Gladbeck: Meldungen der Polizei und der Feuerwehr

Wie sahen die Täter aus? Mit welchem Fahrzeug waren sie unterwegs? Und in welche Fahrtrichtung sind sie geflohen? All das sind wichtige Details, die der Polizei nach einem Einbruch helfen, die Täter zu fassen. Nach Möglichkeit sollten Betroffene versuchen, sich Informationen wie diese zu merken und schnellstmöglich die Polizei über 110 verständigen.

So können sich Gladbecker vor einem Einbruch schützen

Darüber hinaus gibt es Maßnahmen, die Gladbecker ergreifen können, um das eigene Zuhause vor einem Einbruch zu sichern. Laut Polizei bleibe es in etwa der Hälfte der Fälle bei einem Versuch, weil die Täter nicht in die Wohnungen oder Häuser gelangten oder nichts entwendeten. Die Polizei empfiehlt daher, auf verdächtige Personen und Situationen zu achten. Steht etwa ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Grundstücks?

Einbrecher seien verstärkt tagsüber unterwegs und würden kurze Abwesenheiten der Bewohner nutzen. Durch auf Kipp stehende Fenster könnten sie zum Beispiel in die Wohnung gelangen. „Oftmals spionieren die Täter bestimmte Häuser oder Wohngegenden aus, bevor sie zur Tat schreiten“, so die Polizei.

Polizei Recklinghausen berät zu Sicherheitstechniken gegen Einbruch

An dieser Stelle bittet die Polizei um Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. Anwohner sollten sich zum Beispiel das amtliche Kennzeichen des verdächtigen Autos notieren und es der Polizei mitteilen. „Hierbei gilt: Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen.“

Darüber hinaus berät die Polizei zu Sicherheitstechnik, mit der mögliche Schwachstellen des Hauses oder der Wohnung ausgebessert werden können. Anlaufstelle für Gladbecker ist die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Recklinghausen, die per E-Mail an kriminalpraevention.recklinghausen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02361 553344 zu erreichen ist.

>> WOHNUNGSEINBRÜCHE IN GLADBECK IN ZAHLEN

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Gladbeck 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 36 Prozent gestiegen. Die Aufklärungsquote lag bei etwa sieben Prozent. 2021 lag sie hingegen bei 17,5 Prozent.

2022 sind bei der Polizei 109 Wohnungseinbrüche eingegangen. Im Jahr 2021 waren 80 gemeldete Einbrüche.

Das geht aus dem Kriminalitätsbericht der Polizei Recklinghausen für das Jahr 2022 hervor. Die Zahlen für 2023 werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 veröffentlicht.

Der Kriminalitätsbericht ist im Internet unter www.recklinghausen.polizei.nrw zu finden.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck