Einbrecher (Symbolbild) drangen in Gladbeck in ein Einfamilienhaus ein.

Polizei Einbrecher hebeln in Gladbeck eine Terrassentür auf

Gladbeck. Unbekannte drangen in Gladbeck in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bisher Unbekannte drangen zwischen Freitagabend und Montagmittag in Gladbeck in ein Einfamilienhaus an der Straße Grüner Weg ein. Die Einbrecher durchsuchten laut Polizeibericht die Zimmer.

Um auf das Grundstück zu gelangen, beschädigten die Unbekannten eine Stahlkette an einem Gartentor und hebelten die Terrassentür zum Gebäude auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nicht entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.

