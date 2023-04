Einbrecher erbeuten in Gladbeck Zigaretten und Handys

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in einen Kiosk und einen Handyladen eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Aufklärung dieser Taten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung von zwei Einbrüchen in Gladbeck. Unbekannte erbeuteten Zigaretten und Mobiltelefone.

In der Nacht auf Karfreitag, gegen 2 Uhr, wurde laut Bericht in einen Kiosk an der Schwechater Straße eingebrochen. „Die unbekannten Täter schlugen eine Glasscheibe ein, wodurch der Alarm ausgelöst wurde“, so die Polizei. Die Unbekannten erbeuteten Zigaretten.

Lesen Sie auch:

Ein Zeuge wurde auf den Einbruch aufmerksam und konnte zwei Personen in Richtung Berliner Straße flüchten sehen. Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass beide Tatverdächtigen etwa 1,80 Meter groß sind und dunkel gekleidet waren.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Tatort zwei war die Hochstraße. Neun ausgestellte Mobiltelefone entwendete ein bislang Unbekannter aus einem Geschäft. Als Tatzeit gibt die Polizei Samstag, gegen 5.15 Uhr, an. Der Einbrecher schlug eine Scheibe ein und ergriff die Telefone. Er trug eine Kapuzenjacke, eine lange Hose und Handschuhe. Videoaufnahmen der Tat liegen vor.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0800/2 36 11 11 um Hinweise zu den Einbrüchen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck