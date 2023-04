Einbrecher (Symbolbild) verschafften sich über einen Lichtschacht Zutritt zu einem Wohnhaus in Gladbeck und durchsuchten die Räume nach Beute.

Polizei Einbrecher erbeuten in Gladbeck Tresor, Geld und Schmuck

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in ein Wohnhaus eingestiegen. Sie erbeuteten einen Tresor, Geld und Modeschmuck. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Einbruch in Gladbeck aufgenommen. Er ereignete sich zwischen dem 7. und 14. April. Um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wird gebeten.

Unbekannte sind laut Bericht in ein Wohnhaus an der Adolf-Reichwein-Straße in eingedrungen. Die Täter verschafften sich durch einen Lichtschacht Zugang zum Keller und durchsuchten daraufhin das gesamte Gebäude nach Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Tresor entwendet. Außerdem entwendeten die Unbekannten Geld und Modeschmuck.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2 36 11 11 entgegen.

