Einbrecher erbeuten in Gladbeck Geld und Spielekonsole

In Gladbeck drangen bislang unbekannte Täter in einem Wohnung an der Landstraße ein.

Gladbeck. In Gladbeck drangen Unbekannte in eine Wohnung an der Landstraße ein. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Geld und eine Spielekonsole erbeuteten bislang unbekannte Einbrecher in Gladbeck. Die Täter waren am Montag zur Tageszeit in ein frei stehendes Mehrfamilienhaus an der Landstraße eingedrungen.

Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter eine Wohnungstür aufgehebelt und alle Räume nach Beute durchsucht. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.