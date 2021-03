Einbrecher erbeuten in Gladbeck Geld und Schmuck

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch in Gladbeck an der Sandstraße aufgenommen.

Gladbeck. Unbekannte drangen in Gladbeck in eine Wohnung an der Sandstraße ein. Zuvor hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bisher unbekannte Täter drangen am vergangenen Donnerstag in eine Wohnung an der Sandstraße in Gladbeck ein. Das berichtet die Polizei am Montag. Die Einbrecher konnten unerkannt mit ihrer Beute flüchten.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei an besagtem Donnerstag zwischen 18 und 21.30 Uhr. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume.

Die Täter entwendeten Geld und Schmuck. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 250 Euro.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.