Einbrecher erbeuten in Gladbeck Geld und ein Laptop

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung an der Hegestraße eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs.

Laut Bericht ereignete sich die Tat am Donnerstagabend. Die Einbrecher – vielleicht handelt es sich auch um einen Einzeltäter – drangen an der Hegestraße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Erbeutet wurden Geld, ein Handy und ein Laptop. „Außerdem wurden Musik-Boxen beschädigt“, so die Polizei.

Die Ermittler suchen Zeugen

Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Der Einbruch müsse zwischen 21.40 Uhr und 1.05 Uhr geschehen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

