In Gladbeck brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Richard-Wagner-Straße ein.

Polizei Einbrecher erbeuten in Gladbeck eine Spardose samt Inhalt

Gladbeck. In Gladbeck brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Richard-Wagner-Straße ein. Die Polizei bittet um Hinweise zur Aufklärung.

Bislang Unbekannte sind in eine Wohnung an der Richard-Wagner-Straße in Gladbeck im Stadtteil Zweckel eingedrungen. Die Täter erbeuteten nach Angaben der Polizei eine Spardose mit Geld.

Der Einbruch wurde am Montag angezeigt. Die Tat selbst könne aber schon ein paar Tage vorher passiert sein, so der Bericht. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und erbeuteten schließlich eine Spardose.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.http://Gladbeck-_Kriminalitätsbericht_weist_4225_Taten_in_2019_aus{esc#228596117}[news]

Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden .