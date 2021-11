Einbrecher durchwühlen in Gladbeck ein Schlafzimmer

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung eingedrungen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf, um sich Zutritt zu verschaffen.

Unbekannte sind am frühen Freitagabend in eine Erdgeschoss-Wohnung an der Hermannstraße in Gladbeck eingedrungen. Das meldet die Polizei.

Die Täter hebelten laut Bericht eine Terrassentür auf und durchwühlten das Schlafzimmer. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

