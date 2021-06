Polizeiermittlung Einbrecher dringen tagsüber in Gladbeck in eine Wohnung ein

Gladbeck. Die Polizei sucht Zeugen für einen Wohnungseinbruch auf der Landstraße in Gladbeck. Die Diebe entkamen mit ihrer Beute: Geld und einer Bankkarte.

Unbekannte sind am Mittwoch tagsüber in eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Landstraße in Gladbeck eingedrungen.

Laut Polizei erbeuteten die Einbrecher Bargeld und eine Bankkarte. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 0800/2361 111 mit dem Polizeipräsidium in Verbindung zu setzen.

