Ein Polizist bei der Spurensicherung an einem Tatort (Symbolbild).

Polizeibericht Einbrecher dringen in Gladbecker Kindergärten ein

Gladbeck In zwei Nächten sind Einbrüche in Gladbecker Kindergärten erfolgt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

Zwei Einbrüche in Kindergärten wurden der Polizei in Gladbeck gemeldet. Die Taten erfolgten an zwei aufeinander folgenden Nächten. Ob sie in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Der erste Einbruch erfolgte im Schatten der Kirche Heilig Kreuz im Stadtteil Butendorf. In der Zeit von Montag und Dienstag haben Unbekannte im Katholischen Kindergarten am Pfarrer-Grünefeld-Weg eine Zugangstür aufgehebelt, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Laut Polizei wurde dann die Einrichtung durchsucht. Die Einbrecher konnten unerkannt mit erbeutetem Geld entkommen.

Zweite Tat ereignet sich im Stadtnorden

Zweiter Tatort ist der Evangelische Kindergarten an der Schwechater Straße in Rentfort-Nord. In der Nacht zu Mittwoch hebelten Einbrecher ein Fenster auf und

durchsuchten die Räume. Ob sie etwas erbeutet haben, muss laut Polizei noch geklärt werden.

Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, dieselben Täter dafür verantwortlich sein könnten, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.