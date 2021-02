Bislang unbekannte Täter sind in Gladbeck in eine leerstehende Wohnung eingedrungen.

Polizei Einbrecher dringen in Gladbeck in unbewohnte Räume ein

Gladbeck. Bislang unbekannte Täter sind in Gladbeck an der Schleusenstraße in eine leerstehende Wohnung eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang Unbekannte sind in Gladbeck in unbewohnte Räume an der Schleusenstraße eingedrungen. Als Tatzeit gibt die Polizei Mittwoch oder Donnerstag an.

Laut Bericht haben die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

