Auf der B224 in Gladbeck kam es zu einem Zusammenstoß von Auto und Motorrad.

Polizei Ein Motorradfahrer wird in Gladbeck schwer verletzt

Gladbeck. Auf der B224 in Gladbeck stieß ein Autofahrer mit einem Motorradfahrer zusammen, der schwer verletzt wurde. Sachschaden: rund 1200 Euro.

Ein Motorradfahrer wurde am Sonntag in Gladbeck bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 12 Uhr auf der Essener Straße (B224), in Höhe der Phönixstraße.

Dem Bericht zufolge wollte an dieser Stelle ein 34-jähriger Autofahrer aus Heidelberg die Spur wechseln. Dabei stieß er mit einem 41-jährigen Motorradfahrer aus Essen zusammen, der schwere Verletzungen davontrug. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf schätzungsweise 1.500 Euro Sachschaden. Um das Motorrad kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden.