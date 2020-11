Was hinter dem letzten Türchen des digitalen Adventskalenders steckt, wird bis spätestens dem 24. Dezember das Geheimnis von Musikschulleiter Rolf Hilgers und seinem Stellvertreter Ernst Hesse bleiben. Hinter den beiden, wie dem gesamten Team der Musikschule Gladbeck , liegt ein Corona-Jahr, das allen – sowohl Schülern als auch Lehrkräften - viel abgefordert hat.

Gebäude der Musikschule Gladbeck. Der Unterricht kann auch im Lockdown durchgeführt werden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Nun soll es im Endspurt etwas besinnlicher zugehen, wozu der musikalische Adventskalender beitragen wird. Nur so viel sei an dieser Stelle verraten: Hinter fast allen der 24 Türchen steckt ein selbst produziertes Musikvideo. „Diese Idee kam bei unseren Schülerinnen und Schülern sehr gut an“, berichtet Rolf Hilgers, „sie waren von Anfang an mit Feuereifer dabei.“ Andreas Studenski, 2. Vorsitzender des Fördervereins der Musikschule Gladbeck, habe die Clips entsprechend „verarbeitet“, die ab dem 1. Dezember auf der Homepage der Musikschule in Form eines Adventskalenders zu finden sein werden. (www.musikschule-gladbeck.de).

Die Unterstützung der Eltern war wichtig

„Ohne die Unterstützung der Eltern hätten wir das nicht stemmen können“, erinnert sich Ernst Hesse an das Jahr 2020 in seinem Verlauf, denn es sei schwierig, die Kinder und Jugendlichen „bei der Stange zu halten“, wenn die Kontinuität fehle. Um den Kontakt möglichst nicht zu verlieren, hat die Musikschule nach dem 16. März dieses Jahres sehr schnell auf Digitalunterricht umgestellt, ein Newsletter-System entwickelt, das über neueste Verordnungen und Regeln informiert, und darüber hinaus einen eigenen YouTube-Kanal eingerichtet.

Ökumenische Gottesdienste Die Ökumenischen Gottesdienste finden an allen vier Adventssonntagen in der Lamberti-Kirche ab 18 Uhr statt. Am 6. Dezember ist die Musikschule mit dem Blechbläserensemble unter der Leitung von Rolf Hilgers beteiligt, am 13. Dezember das Kammerorchester unter der Leitung von Ernst Hesse und am 20. Dezember der Kammerchor unter der Leitung von Diana Petrova. Interessierte können kostenlose, aber begrenzte Plätze über die Lambertikirche reservieren lassen unter http://gladbeck-feiert-weihnachten.de/

„Sehr behutsam“, so der Musikschuldirektor, habe man nach dem 11. Mai das Gebäude – zunächst nur für Einzelunterricht – wieder geöffnet. Es folgten Kleingruppen- und geteilter Ballettunterricht. Sogar diverse Auftritte mit kleineren Ensembles in Seniorenheimen wurden Ende August wieder möglich – bis der sogenannte „Lockdown light“ ab dem 2. November alle größeren öffentlichen Aktivitäten wieder beendete. „Gerade dieses Jahr wäre für uns ein besonderes gewesen“, bedauert Ernst Hesse und spielt damit auf die Veranstaltungen zum Beethoven-Jahr an, die allesamt ausgefallen sind.

Keine Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit

Der Unterricht an der Musikschule allerdings kann – bis auf wenige Ausnahmen - in diesem zweiten Lockdown weiter durchgeführt werden. Ein großer roter Button - auch auf dem digitalen Adventskalender – informiert über die Online-Angebote der Musikschule. Der geplante und in Teilen schon vorbereitete Veranstaltungsreigen der Musikschule in der Vorweihnachtszeit kann aber nicht stattfinden. Dazu gehören das Zupfkonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche, das Crossover-Konzert „Santa Claus ist coming…“ und das Offene Weihnachtssingen, was Rolf Hilgers besonders schmerzt: „Wir hatten dazu ein Alternativkonzept entwickelt mit dem Publikum vor den Mauern der Musikschule und den Musikern dahinter bei geöffneten Fenstern.“

Nun setzen Hilgers und Hesse auf eine Kooperation mit der St. Lamberti Pfarrgemeinde, die an den Adventssonntagen ökumenische Gottesdienste durchführen möchte. „Dort hoffen wir, mit einzelnen Ensembles auftreten zu können“, sagt Rolf Hilgers und verspricht gleichzeitig: „Im kommenden Jahr werden alle 2020 abgesagten Veranstaltungen und Konzerte der Musikschule nachgeholt.“ Doch ein ungelöstes Problem bewegt ihn trotz allem. Hilgers möchte unbedingt in dieser Vorweihnachtszeit den Bewohnern der Seniorenheime einen musikalischen Gruß übermitteln: „Ich werde mich noch einmal mit dem Ordnungsamt in Verbindung setzen, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, den Menschen, die jetzt schon unter der Kontaktarmut leiden, eine Freude zu bereiten. Einsamkeit ist das Schlimmste in dieser Zeit.“