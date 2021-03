Kunstausstellungen Ein Bild von Candida Höfer hängt nun im Rathaus in Gladbeck

Gladbeck. Zum Austausch traf sich jetzt Gladbecks Bürgermeisterin mit Vertretern der Neuen Galerie Gladbeck. Dabei ging es auch um Kunst in Coronazeiten.

Wie funktioniert Kultur in Coronazeiten? Wie lange muss eine Ausstellung geplant werden?Und was sind die Kriterien für die Auswahl von Werken und Künstlern? Über diese Fragen tauschten sich jetzt Gerd Weggel, Kurator der Neuen Galerie Gladbeck, Geschäftsführer Gereon Felderhoff, Ludger Kreyerhoff und Daniel Salamon aus dem Vorstand der Neuen Galerie mit Bürgermeisterin Bettina Weist aus.

Die Neue Galerie Gladbeck besitzt Strahlkraft weit über Gladbeck und die Region hinaus

„Ich freue mich sehr über diesen Antrittsbesuch. Die Neue Galerie hat Strahlkraft weit über Stadt und Region hinaus. Ich bin sehr stolz darauf und werde die Neue Galerie auch als Bürgermeisterin tatkräftig unterstützen“, erklärte Bürgermeisterin Bettina Weist zu Beginn des Gesprächs. Wie schwierig die Planung von Ausstellungen in Krisenzeiten ist, erklärte im Anschluss Gerd Weggel.

In der Neuen Galerie Gladbeck wird hochkarätige zeitgenössische Kunst gezeigt. Eine Ausstellung, so Weggel, werde etwa zwei Jahre im Voraus konzipiert, die meisten gezeigten Werke finden den Weg aus privaten Sammlungen nach Gladbeck. Weggel: „Im Moment bewegen wir uns immer im Ungefähren.“

Trotzdem ist man von Seiten des Vereins froh, überhaupt wieder Besucherinnen und Besucher im Ausstellungsraum empfangen zu dürfen. Bei der aktuellen Ausstellung mit Bildern von Tim Eitel, die am Freitag mit einem virtuellen Rundgang eröffnet wurde, dürfen bis auf weiteres zeitgleich 15 Personen die Galerie im Rathauspark besuchen – natürlich nur nach vorheriger Anmeldung.

Bild von Candida Höfer zeigt das große Fenster im ehemaligen Lesesaal der Bücherei

Bürgermeisterin Bettina Weist: „Ich bewundere, wie sich die Aktiven der Neuen Galerie auch in diesen schwierigen Zeiten für Kunst stark machen. Dieses Engagement ist gerade jetzt immens wichtig.“ Ein echtes Stück Gladbecker Ausstellungsgeschichte hängt jetzt auch im Dienstzimmer der Bürgermeisterin: Als Geschenk aus der Neuen Galerie gab es eine Arbeit der renommierten Fotografin Candida Höfer, die zuletzt 2020 in Gladbeck in der Neuen Galerie ihre Fotoarbeiten gezeigt hat. Das Bild zeigt, wie sollte es anders sein, die Neue Galerie Gladbeck, ganz genau das große Fenster im ehemaligen Lesesaal der Bücherei.

Die Ausstellung „Innenleben“ mit Bildern von Tim Eitel ist noch bis zum 14. Mai in der Neuen Galerie Gladbeck zu sehen. Neue Galerie Gladbeck, Bottroper Straße 17, geöffnet mittwochs bis sonntags von 15 bis 20 Uhr, Telefon 02043/ 3198371, www.galeriegladbeck.de