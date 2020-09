Ehrenplakette für Bürgermeisterin Karin Baier aus Schwechat

Gladbeck. Gladbeck lebt seit 1966 eine Städtepartnerschaft mit dem österreichischen Schwechat. Karin Baier als Garant der Völkerverständigung gewürdigt.

Die Bürgermeisterin der Stadt Schwechat, Karin Baier, ist jetzt mit der Ehrenplakette der Stadt Gladbeck ausgezeichnet worden.

Mit Schwechat in Österreich verbindet Gladbeck seit 1966, also seit 54 Jahren, eine von enger Freundschaft geprägte Partnerschaft. Städtepartnerschaften, die seit dem Zweiten Weltkrieg dem europäischen Gedanken und der Völkerverständigung dienten, würden zwar auf Urkunden besiegelt, müssten aber von Menschen mit Leben erfüllt werden, heißt es in der Begründung der Stadtverwaltung. Hierfür sei Karin Baier seit vielen Jahren mit viel Herzblut Garant.

„Karin Baier uns eine wichtige Gesprächspartnerin und geschätzte Freundin geworden“

„Gerade in Zeiten der Globalisierung, der zunehmenden politischen Instabilität weltweit, ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die den europäischen Gedanken leben. Mit ihrer Herzlichkeit, Gradlinigkeit und Verlässlichkeit ist Bürgermeisterin Karin Baier uns eine wichtige Gesprächspartnerin und geschätzte Freundin geworden. Ich freue mich sehr, dass wir sie heute mit der Ehrenplakette der Stadt Gladbeck auszeichnen können“, würdigt Bürgermeister Ulrich Roland die Verdienste seiner Amtskollegin.

An der Feierstunde im Ratssaal nahmen, neben Vertretern der Gladbecker Politik, aus Schwechat Christian Habisohn, Vizebürgermeister, sowie der Pressesprecher Dejan Mladenov teil. Vertreter von Seniorenbeirat, Feuerwehr und Verwaltung, die enge Kontakte mit Schwechat pflegen, gehörten ebenfalls zu den Gratulanten.

