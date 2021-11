Fahndung EC-Karte in Gladbeck gestohlen – in Bottrop Geld abgehoben

Gladbeck/Bottrop. Die Polizei fahndet nach einer Frau, die beim illegalen Geldabheben von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Hinweise von Zeugen erbeten.

Die Polizei fahndet mit dem Bild aus einer Überwachungskamera nach einer unbekannten Frau, die mit einer in Gladbeck gestohlenen EC-Karte in Bottrop Geld abgehoben hat.

Die EC-Karte wurde mit einer Tasche in einem Aldi-Markt in Gladbeck gestohlen

Laut Mitteilung der Polizei war es am 31. Juli diesen Jahres in einem Aldi-Markt an der Horster Straße in Gladbeck zu einem Taschendiebstahl gekommen. In der gestohlenen Tasche befand sich die Bankkarte, mit der dann später Geld abgehoben wurde.

Die Polizei fahndet nach dieser Frau. Foto: Polizei

Bei diesem Vorgang in der Sparkasse an der Johannesstraße in Bottrop wurde die unbekannte Frau von der Kamera festgehalten.

Als Tatzeit für den Diebstahl bei Aldi gibt die Polizei 10.40 Uhr an. Gut zwanzig Minuten später wurde die EC-Karte dann bei der Sparkasse in Bottrop benutzt.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau?

Die unbekannte Geld-Abheberin hat dunkle Haare und wird als schlank beschrieben. Die Polizei fragt nun: Wer kennt die Frau auf dem Fahndungsfoto? Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der Rufnummer 0800/2361 111 entgegen.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck gibt es hier

Und folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck