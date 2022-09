Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer (Symbolbild) hat in Gladbeck im Vorbeifahren einer Fußgängerin die Handtasche geraubt.

Polizei E-Scooter-Fahrer entreißt Frau in Gladbeck die Handtasche

Gladbeck/Bottrop. Ein E-Scooter-Fahrer hat in Gladbeck im Vorbeifahren einer Fußgängerin (48) die Handtasche geraubt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Mittwochnachmittag im Bereich Horster Straße/Kiebitzheidestraße in Gladbeck unterwegs waren und Hinweise zu einem Raub geben können. Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer hat einer Frau deren Handtasche von der Schulter gerissen.

Die 48-Jährige aus Bottrop war laut Bericht zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein Unbekannter auf einem E-Scooter entriss der Frau gegen 15.30 Uhr die Handtasche. Der Täter fuhr auf der Horster Straße, in der Nähe des Netto-Marktes, links an der Frau vorbei. Dabei raubte er ihr die Handtasche, die die Bottroperin über der Schulter trug.

„Die Frau versuchte noch, die Tasche festzuhalten, was allerdings nicht klappte“, heißt es. Die 48-Jährige habe sich noch leichte Verletzungen zugezogen.

Der Täter bog in die Kiebitzheidestraße ab und konnte flüchten. Der Mann auf dem E-Scooter wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug (Oberteil und Hose) und einer schwarzen Cap.

Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen und/oder den Raub geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0800/2 36 11 11 anzurufen.

