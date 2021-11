Eine E-Bike-Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck verletzt, als sie einem Lkw auswich.

Polizei E-Bikerin wird in Gladbeck verletzt – Lkw-Fahrer flüchtet

Gladbeck. Eine E-Bike-Fahrerin (49) wurde in Gladbeck verletzt, als sie einem Lkw auswich. Dessen Fahrer flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck wurde am Mittwoch in Gladbeck eine E-Bikerin verletzt. Ein beteiligter Lkw-Fahrer ergriff die Flucht, ohne sich um die Frau und den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Bericht war die Frau aus Gladbeck gegen 14.10 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Horster Straße in Richtung A 2 unterwegs. Als die 49-Jährige die Straße „Zum Stadtwald“ überquerte, bog ein Lkw-Fahrer, der sich direkt vor ihr auf der Horster Straße befand, nach rechts in die Straße ein. Die Radfahrerin konnte noch bremsen und so einen Zusammenstoß vermeiden. Sie stürzte jedoch und verletzte sich.

Der Lkw-Fahrer flüchtete in Richtung Steinstraße

Der Lkw-Fahrer setzte nach Angaben der Polizei seine Fahrt in Richtung Steinstraße fort. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Nähere Angaben zum Lkw oder dem Fahrer liegen nicht vor.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck