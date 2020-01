Gladbeck. Claudia Norberg muss an Tag zwölf im RTL-Dschungelcamp erstmals zur Prüfung. Und natürlich spielt auch ihr Ex Michael Wendler wieder eine Rolle.

Dschungelcamp: Claudia Norberg meistert ihre erste Prüfung

Am Tag zwölf im RTL-Dschungelcamp haben ihre Mitcamper die Gladbeckerin Claudia Norberg in ihre erste Dschungelprüfung geschickt. Gemeinsam mit dem ehemaligen DSDS-Kandidaten Prince Damien ging es für sie ins „Würgstoffcenter“.

Fischabfälle, faules Obst sowie Papiermüll und Äste mit Kakerlaken warteten auf die beiden. Es galt, die stinkenden Abfälle von einem Laufband in eine große Trage vor dem Bauch zu hieven und in eine ein paar Meter entfernte Mülltonne zu bringen. Je nach erreichter Füllhöhe der Tonne gab es Sterne, die den Dschungelcamp-Teilnehmern Nahrung und damit Abwechslung von den sonst üblichen Reis und Bohnen verspricht.

Claudia Norberg hatte Glück mit ihrer Prüfung

„Ich bin sehr aufgeregt und voller Respekt“, sagte die 49-jährige Gladbeckerin vor der Prüfung, schaffte es dann aber, die Abfälle in die Tonne zu bringen. Dabei hatte sie aber Glück und musste „nur“ in Papiermüll und Ungeziefer greifen, während Prince Damien in Fischabfällen wühlen musste. Aber das reichte Claudia Norberg schon: „Viel mehr hätte ich nicht geschafft, sonst wäre ich umgekippt“, sagte die erschöpfte Wendler-Ex.

Sechs von acht Sternen holt das Team am Ende. „Ich wusste, dass ich den Richtigen an meiner Seite habe“, freute sich Norberg über ihren Partner Prince Damien. „Das wurde ja auch Zeit, Claudia“, spielte Moderator Daniel Hartwich auf ihre Vergangenheit mit Schlagersänger Michael Wendler an. Auch wenn die 49-Jährige auf der Suche nach einem neuen Mann ist, hielt sie sich zurück, während Prince Damien versuchte, während der Prüfung mit Rangern zu flirten.