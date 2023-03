Bank Drohende Sparkassen-Schließung: Brief an die Bürgermeisterin

Gladbeck. Die Senioren Union in Gladbeck ruft Bürgermeisterin Weist in einem offenen Brief auf, sich für den Erhalt der Sparkasse in Rentfort einzusetzen.

Die Senioren Union der CDU in Gladbeck verleiht ihrer Sorge um die Zukunft der Sparkasse in Rentfort (wir berichteten) erneut Ausdruck. In einem offenen Brief an Bürgermeisterin Bettina Weist (SPD), die in ihrer Funktion auch Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse ist, zeichnen die Senioren ein Bild der schwerwiegenden Folgen für ältere Menschen, sollte die Sparkasse in Rentfort schließen oder ohne Personal weitermachen.

Würde die Filiale nämlich geschlossen werden, bliebe nur noch die Zentrale in der Innenstadt und die Filialen in Brauck und Zweckel. Und selbst um die bangt die Union, weil sie auch dort „bereits drastisch gekürzte Öffnungszeiten“ festgestellt habe. Wie auch in Rentfort befürchten die Gladbecker, dass die Verknappung der Beratungszeiten die Bürger auf eine komplette Schließung vorbereiten soll.

Für viele Senioren sei der Weg in die Innenstadt nicht einfach so zu bewältigen, und nicht jeder sei in der Lage, mit den Werkzeugen des Online-Bankings umzugehen. Betroffen zeigt sich die Senioren Union auch vom Zeitpunkt der mutmaßlich drohenden Schließung. Das kommende Geschäftszentrum an der Schwechater Straße begrüßen die Gladbecker sehr – mahnen aber, dass auch eine Sparkassen-Filiale zur Nahversorgung dazugehört.

