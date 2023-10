DRK Gladbeck startet Geschenkaktion zu Weihnachten

410 Weihnachtspäckchen verteilte das Deutsche Rote Kreuz im Jahr 2022 an die Kundschaft des Tafelmobils. In diesem Jahr gibt’s eine Neuauflage der Aktion.

Gladbeck. Das DRK Gladbeck will arme Menschen zum Weihnachtsfest beschenken. Da ist die Mithilfe der Bürger gefragt. So können sie mitmachen.

Weihnachten wird gemeinhin das Fest der Liebe genannt, und der Geschenke – wenn es denn der Geldbeutel zulässt. Damit sind die Menschen, die das Deutsche Rote Kreuz (DRK)Gladbeck über seinen mobilen Tafelladen mit Lebensmitteln versorgt, schon ‘raus aus dem Präsente-Segen. Doch sie sollen nicht leer ausgehen, nur weil es ihr Portemonnaie ist. Das DRK startet seine Weihnachtspäckchen-Aktion für die Tafel-Kundschaft. Alle Menschen, die in Gladbeck Bedürftigen eine Freude zum Fest machen wollen, können sich beteiligen.

„Für viele Tafelkundinnen und -kunden wird Ihr Päckchen das einzige Geschenk zu Weihnachten sein“, gibt Wilhelm Walter zu bedenken. Wenn es nach dem Gladbecker DRK-Vorsitzenden ginge, verwandelten sich ganz viele Menschen in Weihnachtsmänner und -frauen. Denn Freude machen, das kann eigentlich einfach sein.

Haltbare und verpackte Lebensmittel, Hygieneartikel, Süßigkeiten, Kekse und Gepäck zum Weihnachtsfest, Kaffee, Tee – bis auf Alkoholika können allerlei Produkte nach Gusto und Fantasie zusammengestellt und in ein Päckchen gesteckt werden. Vielleicht ein paar nette Worte als Gruß dazu, und diejenigen, die schenken, können gewiss sein: Ihre Gabe lässt Augen leuchten. Erst recht, wenn Spielzeug für Kinder in dem Präsent steckt.

410 Weihnachtspakete konnte das DRK Gladbeck im vergangenen Jahr zur Premiere der Aktion an seine Klientel verteilen. Der Vorsitzende Wilhelm Walter erzählt: „Wir haben Rückmeldungen bekommen und wissen, dass die Empfänger begeistert waren. Besonders Schokolade, Spielzeug und andere Artikel, die sich die Menschen am Tafelladen eigentlich selbst nicht leisten können, sind gut angekommen. Alle waren sehr dankbar.“

Der Gladbecker DRK-Chef Wilhelm Walter, der den mobilen Tafelladen verantwortlich organisiert, weiß, wie sehr Bedürftige auf materielle Unterstützung angewiesen sind – und wie sehr sie sich über ein Weihnachtsgeschenk freuen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Und die Zahl derjenigen, die sich in die Warteschlange am Tafelladen einreihen, ist seit dem vorigen Jahr stetig gewachsen. Wilhelm Walter berichtet: „Wir versorgen aktuell gut 1850 Menschen. Und wir warten auf Flüchtlinge, die nach Gladbeck kommen.“

Weihnachtsaktion des DRK Gladbeck: So kann man mitmachen

Der DRK-Chef setzt bei der Weihnachtsaktion, die am 1. November startet, auf die Solidarität und das Mitgefühl seiner Mitmenschen in Gladbeck. Die Annahmestelle für die Päckchen ist das Zentrum der Hilfsorganisation an der Europastraße 26. Telefonischer Kontakt: 0 20 43/48460.

Die Geschenke sollen am 20. Dezember auf dem Marktplatz in der Innenstadt verteilt werden

„Rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche kann an der Europastraße die Abgabe erfolgen“, so Wilhelm Walter. Wer Familien mit Kindern beschenken möchte, sollte den Karton mit einem „K“ kennzeichnen.

Die Geschenke will das DRK am 20. Dezember zentral auf dem Marktplatz in der Stadt an der Tafelkundschaft aushändigen. Vielleicht beteiligen sich wieder so viele Spender, dass ein Laster zum Transport gebraucht wird. Zu wünschen wäre es allen Beteiligten...

