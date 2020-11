DRK-Gladbeck hilft bei Vermisstensuche im Kreis Soest

Gladbeck. Das DRK Gladbeck hat eine Vermisstensuche im Kreis Soest unterstützt. Der Einsatz einer Rettungshundestaffel war zum Glück von Erfolg gekrönt.

Das Team der DRK-Notrufzentrale Gladbeck war an einem Rettungshundeeinsatz im Kreis Soest beteiligt. Dort wurde ein 67-jähriger, an Alzheimer erkrankter Mann vermisst. Per Alarmtelefon waren die Ehrenamtlichen über die Situation informiert worden. So viel schon mal vorne weg: Der Einsatz verlief erfolgreich.

Der Gesuchte war orientierungslos und hilflos

Der Gesuchte war gegen Mittag zum letzten Mal gesehen worden. Es war davon auszugehen, dass der Mann orientierungslos und hilflos ist. Der diensthabende Disponent beim DRK alarmierte sofort die Rettungshundeteams, die zur Flächensuche in das Gebiet aufbrachen. An den umfangreichen Maßnahmen, so das DRK, waren neben der Polizei Soest auch Einheiten der Feuerwehr Ense und Möhnesee mit einem geländegängigen Fahrzeug beteiligt.

Eine Motorradstreife und eine Hundeführerin der Rettungshundestaffel des DRK fanden den 67-Jährigen schließlich in unwegsamen Gelände. „Ein toller Erfolg für unsere Rettungshunde und die ehrenamtlichen DRK-Hundeführern“, so die Ehrenamtlichen aus Gladbeck in einer Pressemitteilung.

Die DRK-Rettungshundestaffeln in Westfalen-Lippe stehen an 365 Tagen im Jahr für Einsätze bereit. Die Teams werden von ehrenamtlichen DRK Hundeführern und Helfern der Rotkreuzgemeinschaften gebildet.