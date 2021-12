DRK Gladbeck führt auch an Weihnachten Corona-Tests durch

Das DRK Gladbeck bietet auch zu Weihnachten – an Heiligabend und am 1. Feiertag – Corona-Bürgertests an.

Gladbeck. Das DRK bietet in Gladbeck auch an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag Corona-Tests an. Die Öffnungszeiten sind allerdings eingeschränkt.

Das DRK öffnet auch an Weihnachten seine Corona-Teststellen in Gladbeck. Bürger können sich an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag zu besonderen Uhrzeiten testen lassen.

Wie der DRK-Kreisverband Gladbeck mitteilt, führen die DRK-Mitarbeiter die kostenlosen Bürgertests am Heiligen Abend (Freitag, 24. Dezember) im Drive-In, Europastraße 26, von 9 bis 13 Uhr durch, im Walk-In, Horster Straße 24 (Fußgängerzone) ebenfalls von 9 bis 13 Uhr. Am 1. Feiertag (Samstag, 25. Dezember) ist die Teststelle im Walk-In, Horster Straße 24 (Fußgängerzone) von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Das DRK möchte mit seinem Service Weihnachtsbesuche ermöglichen

Die kostenlosen Bürgertestungen sind inzwischen auf der DRK-Homepage www.drk-gladbeck.de eingestellt. „Mit den Testangeboten will das DRK Gladbeck sicherstellen, dass Weihnachtsbesuche bei Verwandten und Großeltern und Besuche in den Gladbecker Senioreneinrichtungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben erfolgen können“, so der Gladbecker DRK-Chef Wilhelm Walter.

