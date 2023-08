Dreieck Bottrop gesperrt, Umleitung führt durch Gladbeck

Im Autobahndreieck Bottrop muss in der kommenden Woche in zwei Nächten eine Verbindungsfahrbahn gesperrt werden.

Bottrop / Gladbeck. Das Autobahndreieck Bottrop muss erneut in Teilen wegen eines Schwertransports gesperrt werden. Die Umleitung führt über Gladbecker Straßen.

Gleich zweimal muss das Autobahndreieck Bottrop in der kommenden Woche gesperrt werden – wegen Schwertransportern. Betroffen ist die Verbindung von der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen auf die A 31.

Autobahn Westfalen wird die Spur in der Nacht von Montag (7. August) auf Dienstag dichtmachen und auch in der folgenden Nacht von Dienstagabend bis Mittwochfrüh – jeweils in der Zeit von 22 bis 5 Uhr.

Der Verkehr wird währenddessen über die innerstädtischen Straßen in Bottrop bis nach Gladbeck zur Anschlussstelle Ellinghorst der A2 umgeleitet. Von dort aus werden die Autofahrer dann zurück zum Autobahndreieck geführt.

