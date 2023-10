Drei Fahrzeuge in Gladbeck ausgebrannt – Zeugen gesucht

Um aufzuklären, weshalb in der Nacht zum Dienstag drei Fahrzeuge in Gladbeck brannten, bittet die Polizei um Hinweise. (Symbolfoto)

Gladbeck. An zwei Straßen in Gladbeck sind in der Nacht zum Dienstag insgesamt drei Autos ausgebrannt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Drei brennende Autos an zwei verschiedenen Orten im Gladbecker Stadtgebiet haben in der Nacht zum Dienstag (17. Oktober) zu einem Einsatz der Feuerwehr und nachfolgenden Ermittlungen der Polizei geführt. Wie die Polizei Recklinghausen mitteilt, stand gegen 02.30 Uhr am Bernskamp ein VW T4 in Vollbrand. Kurze Zeit später, gegen 3 Uhr, brannte in unmittelbarer Nähe an der Enfieldstraße dann ein Opel Astra.

Polizei prüft derzeit Zusammenhänge zwischen den Bränden

Durch die Hitze wurde mutmaßlich das Fahrzeug daneben, ein Opel Adam, ebenfalls in Brand gesetzt. An beiden Brandorten wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen der Polizei laufen, derzeit werden Zusammenhänge zwischen den Bränden geprüft. Der gesamte Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0800 2361 111 zu melden.

